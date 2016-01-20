НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

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Герметик Tekasil Cleanroom для чистых помещений

руб.336.00
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Химический анкер Tekafix Anchor PE-1

руб.845.00
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Клей-герметик Tekafix Mirror для зеркал

руб.252.00
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Силиконовый герметик TEKASIL Universal Sanitar 80мл.

руб.121.00
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Fi-X.expert TOTAL GRIP

Любые материалы

любые поверхности

любые условия;

стойкий к образованию плесени

 

 

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Fi-X.expert FAST & EXTREME

Немедленное достижение

начальной адгезионной

прочности и крайне

высокая конечная

прочность клеевого соединения

(430 кг / 10 см²)

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Fi-X. expert TRANSPARENT POWER

Абсолютно невидимый

водостойкий исключительно

прочный клей

 

 

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